В Москве выявили самое низкое за два месяца число новых случаев COVID-19

"В столице подтверждено 1040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель впервые за два месяца. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.