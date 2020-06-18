Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573107078.html
В Москве выявили самое низкое за два месяца число новых случаев COVID-19
Самое низкое за 2 месяца число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве выявили самое низкое за два месяца число новых случаев COVID-19

10:58 18.06.2020
860
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самое низкое за 2 месяца число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 1040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель впервые за два месяца. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% – от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
410202
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Пробирки
В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Врач скорой помощи
В Москве за сутки выявили 1040 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В России от COVID-19 выздоровел 9621 человек за сутки
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев заразился коронавирусом
Главное здание ФРС США
В Совфеде рассказали о возможном ударе Китая по финансовой системе США
Новый год
В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы
Автомобиль скорой помощи
Депздрав Москвы прокомментировал смерть пациента в травмпункте
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в Москве
Смартфон
Назван самый популярный в мире смартфон
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
В России начались испытания вакцины от коронавируса
Пассажирский самолет
Попова рассказала, когда россияне смогут летать за границу
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным
Девушка надевает маску
Попова рассказала, когда можно будет отменить масочный режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
Лента новостейМолния