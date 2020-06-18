https://ria.ru/20200618/1573106705.html
В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная
В России около 11% населения протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная, заявила представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:55
2020-06-18T10:55
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
В России около 11% населения протестированы на COVID-19, благодаря чему статистика инфицированных и умерших от коронавируса реальная, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в РФ Мелита Вуйнович
.
"Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID. Но мы много раз говорили, что это может меняться. На этот момент в России более, точнее практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная", - сказала Вуйнович на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19, комментируя ряд спекуляций в западных СМИ о якобы занижении смертности в России из-за коронавируса.
В РФ также неоднократно заявляли, что никогда не манипулировали официальной статистикой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
В России общее число случаев коронавируса достигло 561 091. Скончались 7 660 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.