В ВОЗ заявили, что статистика смертности от COVID-19 в России реальная

"Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID. Но мы много раз говорили, что это может меняться. На этот момент в России более, точнее практически 11% населения протестировано, из-за этого эта картина реальная", - сказала Вуйнович на пресс-брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19, комментируя ряд спекуляций в западных СМИ о якобы занижении смертности в России из-за коронавируса.