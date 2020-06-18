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В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы
Предложения по сокращению новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в текущем неразумны и не помогут восстановить социально-экономическую... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:55
андрей кутепов
михаил шмаков
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
андрей кутепов, михаил шмаков, общество

В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы

10:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовый год
Новый год
© РИА Новости / Мария Девахина
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Новый год. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предложения по сокращению новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в текущем неразумны и не помогут восстановить социально-экономическую ситуацию, гражданам нужно позволить поддерживать семейные традиции, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.
"Такие предложения, ну, во-первых, не очень разумны. Потому что, конечно, наши граждане и предприятия пострадали и, конечно, социально-экономическая ситуация не самая лучшая. Но не нужно пытаться решить ее сокращением традиционных праздников, которые всегда, из года в год были самыми знаменательными праздниками для семьи, начинались в преддверии Нового года и заканчивались Рождеством, это было святое", - рассказала Починок.
Неверно, по мнению члена ОП РФ, пытаться изменить за четыре дня социально-экономическую ситуацию, которую пандемия ослабляла в течение трех месяцев.
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"Я считаю, что нельзя традиции менять. А поддержать людей, поддержать предприятия нужно, действительно, теми мерами, которые рассмотрело правительство. Быстро из этой ситуации не выйти, но главное - что прямая поддержка граждан, прямая поддержка пострадавшего бизнеса есть, нельзя ее останавливать. И надо посмотреть, как эти меры продлевать в 2021 году. Это будет, наверное, верно. А каникулы подарить людям, чтобы они свои семейные традиции сохраняли", - отметила Починок.
В Минтруде ранее сообщили, что получили проект. При этом в министерстве обратили внимание на то, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом РФ, а любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил РИА Новости, что объединение профсоюзов не поддерживает предложение о сокращении новогодних каникул, отметив, что это нарушает права работников и "не компенсирует три месяца простоя экономики".
Здание Совета Федерации РФ
Вчера, 10:01
Комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников
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Андрей КутеповМихаил ШмаковОбщество
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