В ОП оценили предложение сократить новогодние каникулы

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предложения по сокращению новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в текущем неразумны и не помогут восстановить социально-экономическую ситуацию, гражданам нужно позволить поддерживать семейные традиции, заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.

"Такие предложения, ну, во-первых, не очень разумны. Потому что, конечно, наши граждане и предприятия пострадали и, конечно, социально-экономическая ситуация не самая лучшая. Но не нужно пытаться решить ее сокращением традиционных праздников, которые всегда, из года в год были самыми знаменательными праздниками для семьи, начинались в преддверии Нового года и заканчивались Рождеством, это было святое", - рассказала Починок.

Неверно, по мнению члена ОП РФ, пытаться изменить за четыре дня социально-экономическую ситуацию, которую пандемия ослабляла в течение трех месяцев.

"Я считаю, что нельзя традиции менять. А поддержать людей, поддержать предприятия нужно, действительно, теми мерами, которые рассмотрело правительство. Быстро из этой ситуации не выйти, но главное - что прямая поддержка граждан, прямая поддержка пострадавшего бизнеса есть, нельзя ее останавливать. И надо посмотреть, как эти меры продлевать в 2021 году. Это будет, наверное, верно. А каникулы подарить людям, чтобы они свои семейные традиции сохраняли", - отметила Починок.

В Минтруде ранее сообщили, что получили проект. При этом в министерстве обратили внимание на то, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом РФ, а любые изменения в ТК должны обсуждаться с социальными партнерами - работодателями и работниками.