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Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:30
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
иркутск
происшествия
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октябрьский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, иркутск, происшествия

Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

10:55 18.06.2020 (обновлено: 13:30 18.06.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийской и Сахалинской поселка Ермаковка в Иркутске, председателем комиссии был заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
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По данным СК, во время проведения аукциона чиновник решил за взятку помочь его выиграть ООО "Восход".
"Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей. Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату", - говорится в сообщении.
В настоящее время следствие предъявило обвинение "начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)".
Суд Октябрьского района Иркутска арестовал обвиняемого на 2 месяца.
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