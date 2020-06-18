Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку

КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
По версии следствия, в конце 2019 года департаментом инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводился аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийской и Сахалинской поселка Ермаковка в Иркутске, председателем комиссии был заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
По данным СК, во время проведения аукциона чиновник решил за взятку помочь его выиграть ООО "Восход".
"Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей. Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату", - говорится в сообщении.
В настоящее время следствие предъявило обвинение "начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)".
Суд Октябрьского района Иркутска арестовал обвиняемого на 2 месяца.