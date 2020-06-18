Японский сенатор: страна может стать посредником для сближения РФ и США

ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Япония может стать посредником для налаживания отношений между Россией и США в интересах мировой стабильности, заявил в интервью РИА Новости японский сенатор Мунэо Судзуки.

Известный своими усилиями по улучшению отношений между Японией и Россией и представляющий "Партию японского возрождения", этот политик выразил надежду на возможность убедить США в важности хороших отношений России.

Отвечая на вопрос о том, не повлияет ли курс американской администрации на политику Японии в отношении России, Судзуки сказал: "Нельзя назвать нынешние американо-российские отношения слишком хорошими, но я думаю, а не могла бы Япония стать посредником между этими мировыми державами, мировыми лидерами - Россией и Америкой, чтобы они поладили друг с другом".

"Не должен ли премьер (Синдзо) Абэ попытаться усадить их за один стол, и не мог бы премьер Абэ сыграть в этом свою роль?" - отметил сенатор.

По его словам, США и Россию должны связывать дружеские отношения, "сейчас не время для ссор".