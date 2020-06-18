https://ria.ru/20200618/1573106379.html
Японский сенатор: страна может стать посредником для сближения РФ и США
Япония может стать посредником для налаживания отношений между Россией и США в интересах мировой стабильности, заявил в интервью РИА Новости японский сенатор... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:54
2020-06-18T10:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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япония, сша, в мире
ТОКИО, 18 июн - РИА Новости. Япония
может стать посредником для налаживания отношений между Россией и США
в интересах мировой стабильности, заявил в интервью РИА Новости японский сенатор Мунэо Судзуки.
Известный своими усилиями по улучшению отношений между Японией и Россией и представляющий "Партию японского возрождения", этот политик выразил надежду на возможность убедить США в важности хороших отношений России.
Отвечая на вопрос о том, не повлияет ли курс американской администрации на политику Японии в отношении России, Судзуки сказал: "Нельзя назвать нынешние американо-российские отношения слишком хорошими, но я думаю, а не могла бы Япония стать посредником между этими мировыми державами, мировыми лидерами - Россией и Америкой, чтобы они поладили друг с другом".
"Не должен ли премьер (Синдзо) Абэ попытаться усадить их за один стол, и не мог бы премьер Абэ сыграть в этом свою роль?" - отметил сенатор.
По его словам, США и Россию должны связывать дружеские отношения, "сейчас не время для ссор".
"Саммит "Большей семерки", который планировалось созвать в июне, отложен на сентябрь. Япония (на нем) должна заявить американскому президенту о важности России. Я сильно надеюсь на такую возможность", - подчеркнул Судзуки.