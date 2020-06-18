https://ria.ru/20200618/1573106309.html
В Совфеде рассказали о возможном ударе Китая по финансовой системе США
В ответ на санкции США против КНР Пекин может нанести удар по американской финансовой системе, считает сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:54
2020-06-18T10:54
дональд трамп
олег морозов
китай
сша
в мире
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китай
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/44187/84/441878411_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_1a68e546df7151af562b4fbc7e5d55dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, олег морозов, китай, сша, в мире
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости.
В ответ на санкции США
против КНР Пекин может нанести удар по американской финансовой системе, считает сенатор Олег Морозов
.
Президент США Дональд Трамп
в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае
, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома.
"США ведёт гибридную войну с Китаем на всех фронтах. К торговой и информационной войне добавилась санкционная", - сказал Морозов РИА Новости в четверг.
По его словам, повод весьма сомнительный, поскольку это откровенное вмешательство во внутренние дела КНР и явная демонстрация двойных стандартов, так как "подобные меры почему-то не применяются в отношении дружественных США режимов, где грубо попираются права человека".
"Все это свидетельствует, что американцы будут расширять давление на Китай, но понятно и то, что встречные меры будут весьма чувствительными. И не исключено, что одним из направлений таких ответных действий станет финансовая система США, которая весьма уязвима в плане китайских контрмер", - заключил парламентарий.