В Совфеде рассказали о возможном ударе Китая по финансовой системе США

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В ответ на санкции В ответ на санкции США против КНР Пекин может нанести удар по американской финансовой системе, считает сенатор Олег Морозов

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае , который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома.

"США ведёт гибридную войну с Китаем на всех фронтах. К торговой и информационной войне добавилась санкционная", - сказал Морозов РИА Новости в четверг.

По его словам, повод весьма сомнительный, поскольку это откровенное вмешательство во внутренние дела КНР и явная демонстрация двойных стандартов, так как "подобные меры почему-то не применяются в отношении дружественных США режимов, где грубо попираются права человека".