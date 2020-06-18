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Ученый усомнился в заявлении ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Несмотря на заявление ВОЗ, дексаметазон не станет "волшебной палочкой" в лечении коронавируса, заявил "Известиям" ведущий научный сотрудник лаборатории... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, воз, сергей авдеев, великобритания, общество

Ученый усомнился в заявлении ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19

10:51 18.06.2020 (обновлено: 17:06 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИсследование препарата
Исследование препарата
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несмотря на заявление ВОЗ, дексаметазон не станет "волшебной палочкой" в лечении коронавируса, заявил "Известиям" ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин.
По его словам, препарат в первую очередь представляет собой иммунодепрессант, назначать его пациентам со сниженным иммунитетом будет нестандартным решением.
Кроме того, у тех заразившихся COVID-149, кто принимает дексаметазон, повышается риск заболеть вторичной бактериальной пневмонией, которая из-за сниженного иммунитета будет протекать в тяжелой форме, отметил врач.
Зиновкин подчеркнул, что препарат также способен замедлить синтез антител к вирусу.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
17 июня, 14:27Сказано в эфире
"Открытия тут нет". Эксперты оценили "прорыв" британцев в лечении COVIDГлава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в Великобритании произошел "научный прорыв" в борьбе с COVID-19. Это сообщение прокомментировали российские эксперты

"В итоге у человека, перенесшего инфекцию и принимавшего дексаметазон, шанс заболеть второй раз становится выше", — сказал он.

По мнению специалиста, применять дексаметазон можно только в отношении пациентов, находящихся на ИВЛ и при кислородной поддержке.
Накануне правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний препарата "научным прорывом".
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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев призвал не считать дексаметазон панацеей. Он объяснил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗСергей АвдеевВеликобританияОбщество
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