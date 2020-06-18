Ученый усомнился в заявлении ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Несмотря на заявление Несмотря на заявление ВОЗ , дексаметазон не станет "волшебной палочкой" в лечении коронавируса, заявил " Известиям " ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин.

По его словам, препарат в первую очередь представляет собой иммунодепрессант, назначать его пациентам со сниженным иммунитетом будет нестандартным решением.

Кроме того, у тех заразившихся COVID-149, кто принимает дексаметазон, повышается риск заболеть вторичной бактериальной пневмонией, которая из-за сниженного иммунитета будет протекать в тяжелой форме, отметил врач.

Зиновкин подчеркнул, что препарат также способен замедлить синтез антител к вирусу.

"В итоге у человека, перенесшего инфекцию и принимавшего дексаметазон, шанс заболеть второй раз становится выше", — сказал он.

По мнению специалиста, применять дексаметазон можно только в отношении пациентов, находящихся на ИВЛ и при кислородной поддержке.

Накануне правительство Великобритании одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний препарата "научным прорывом".

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев призвал не считать дексаметазон панацеей. Он объяснил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.