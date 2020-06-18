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В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на безопасность
Более 260 пунктов проведения единого государственного экзамена проверят в Московской области на оснащенность специальными средствами безопасности, сообщает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:24
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на безопасность

10:50 18.06.2020 (обновлено: 15:24 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 260 пунктов проведения единого государственного экзамена проверят в Московской области на оснащенность специальными средствами безопасности, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
"В Подмосковье начинается проверка пунктов проведения единого госэкзамена. В этом году для проведения экзаменационной кампании будет задействовано 264 пункта", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
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Эксперты проверят пункты на оснащенность необходимыми средствами безопасности, для этого они будут использовать специально разработанный чек-лист, рассказала министр.
"Мы проверим все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Главные критерии - соответствие требованиям санитарных норм и порядку проведения экзаменов. Особенно важно, чтобы все пункты были оснащены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха, индивидуальными средствами защиты. Чтобы избежать очереди, вход на экзамены будет проходить по графику. Также мы организуем специальную рассадку выпускников – в шахматном порядке. Кроме того, организаторы пройдут тест на COVID-2019 и будут в масках и перчатках", - отметила Каклюгина.
В ведомстве напомнили, что первые экзамены пройдут в Подмосковье 3 июля – школьники будут сдавать географию, литературу и информатику.
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