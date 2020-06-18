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Штаб: претендент в президенты Белоруссии Бабарико не выходит на связь
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь, сообщил в четверг штаб политика. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:17
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РИА Новости
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353
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виктор бабарико, президентская кампания в белоруссии, белоруссия, в мире

Штаб: претендент в президенты Белоруссии Бабарико не выходит на связь

10:48 18.06.2020 (обновлено: 11:17 18.06.2020)
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© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь, сообщил в четверг штаб политика.

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей (в территориальные избирательные комиссии – ред.), собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Касательно возможности нахождения отца и сына на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии в штабе отметили, что "ДФР дверь не открывает, комментариев не дает".
Бизнес-партнер сына Бабарико Антон Мотолько на своей странице в Facebook написал, что ему стало известно о вызове Виктора и Эдуарда Бабарико в ДФР. "Сообщают, что Виктор и Эдуард Бабарико доставлены в ДФР для следственных действий… Еще один источник подтвердил про ДФР", - сообщил он.
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Пресс-служба Комитета госконтроля пока не доступна для комментариев.
Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.
Согласно информации штаба Бабарико, в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, по данным на утро четверга, собрано уже 425 тысяч подписей избирателей. В штабе отметили, что к концу дня рассчитывают увеличить эту цифру до 500 тысяч при минимально необходимых 100 тысячах.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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Виктор БабарикоПрезидентская кампания в БелоруссииБелоруссияВ мире
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