Штаб: претендент в президенты Белоруссии Бабарико не выходит на связь

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Претендент на пост президента Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард перестали выходить на связь, сообщил в четверг штаб политика.

"Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей (в территориальные избирательные комиссии – ред.), собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны недоступны", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Касательно возможности нахождения отца и сына на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии в штабе отметили, что "ДФР дверь не открывает, комментариев не дает".

Бизнес-партнер сына Бабарико Антон Мотолько на своей странице в Facebook написал, что ему стало известно о вызове Виктора и Эдуарда Бабарико в ДФР. "Сообщают, что Виктор и Эдуард Бабарико доставлены в ДФР для следственных действий… Еще один источник подтвердил про ДФР", - сообщил он.

Пресс-служба Комитета госконтроля пока не доступна для комментариев.

Ранее в головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Белгазпромбанк на протяжении 20 лет возглавлял претендующий на пост президента республики Бабарико. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. В рамках уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путем, задержаны 15 человек, в том числе топ-менеджеры банка, однако сам Бабарико пока в них процессуального статуса не имеет. Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.

Согласно информации штаба Бабарико, в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, по данным на утро четверга, собрано уже 425 тысяч подписей избирателей. В штабе отметили, что к концу дня рассчитывают увеличить эту цифру до 500 тысяч при минимально необходимых 100 тысячах.