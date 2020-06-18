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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573105630.html
Верховный суд отказался принять иск о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:16
голосование по поправкам в конституцию
евгений ступин
сергей шереметьев
владимир путин
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573104517.html
Чем скорее проголосуем, тем лучше
9525
как сказал один депутат-поправки уже работают.
1023
214
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:141:1365:909_1400x0_80_0_0_169db711e96948df4ee80c6c2e961a6c.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений ступин, сергей шереметьев, владимир путин, происшествия

Верховный суд отказался принять иск о голосовании по Конституции

10:47 18.06.2020 (обновлено: 13:16 18.06.2020)
68726
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию", - сказал собеседник агентства, не уточняя мотивы судьи.
Статуя Фемиды
6 ноября 2019, 13:07
Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц
Аналогичный административный иск накануне подали в ВС РФ депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.
Как пояснил Ступин РИА Новости, они считают, что, с учетом ситуации с коронавирусом, проводить голосование в назначенную дату неправильно. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.
По словам депутата, ответ от Верховного суда ему и его коллегам еще не приходил. В базе ВС РФ документ пока не зарегистрирован.
Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за пандемии. Позднее, когда ситуация с COVID-19 выправилась, президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Вчера, 10:34
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1831647186210
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Голосование по поправкам в КонституциюЕвгений СтупинСергей ШереметьевВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Чем скорее проголосуем, тем лучше
18 июня, 10:59
Лилиана Жеманная
928142213799
как сказал один депутат-поправки уже работают.
18 июня, 12:09
ДОДмитрий Олейник
87012514617
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