Верховный суд отказался принять иск о голосовании по Конституции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.
"Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию", - сказал собеседник агентства, не уточняя мотивы судьи.
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Аналогичный административный иск накануне подали в ВС РФ депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.
Как пояснил Ступин РИА Новости, они считают, что, с учетом ситуации с коронавирусом, проводить голосование в назначенную дату неправильно. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.
По словам депутата, ответ от Верховного суда ему и его коллегам еще не приходил. В базе ВС РФ документ пока не зарегистрирован.
Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за пандемии. Позднее, когда ситуация с COVID-19 выправилась, президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.