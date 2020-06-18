Верховный суд отказался принять иск о голосовании по Конституции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд России отказался принять заявление некоего Геннадия Рудяка, который оспаривал проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда.

"Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию", - сказал собеседник агентства, не уточняя мотивы судьи.

Аналогичный административный иск накануне подали в ВС РФ депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

Как пояснил Ступин РИА Новости, они считают, что, с учетом ситуации с коронавирусом , проводить голосование в назначенную дату неправильно. При этом само голосование, по их мнению, необходимо.

По словам депутата, ответ от Верховного суда ему и его коллегам еще не приходил. В базе ВС РФ документ пока не зарегистрирован.