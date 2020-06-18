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На севере Камчатки наблюдается сильное задымление от лесных пожаров
Сильное задымление наблюдается в двух посёлках на севере Камчатки, где действуют сразу одиннадцать лесных пожаров на территории общей площадью более четырёх... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:09
природные пожары в россии
владимир солодов
пенжинский район
быстринский район
происшествия
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природные пожары в россии, владимир солодов, пенжинский район, быстринский район, происшествия

На севере Камчатки наблюдается сильное задымление от лесных пожаров

10:43 18.06.2020 (обновлено: 17:09 18.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары на Камчатке
Лесные пожары на Камчатке
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Сильное задымление наблюдается в двух посёлках на севере Камчатки, где действуют сразу одиннадцать лесных пожаров на территории общей площадью более четырёх тысяч гектаров, сообщил в рамках прямого эфира в Instagram врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что в Пенжинском районе из-за лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания зафиксированы в труднодоступной зоне, что осложняет их тушение. Также режим ЧС действует в Быстринском районе. Там природные пожары общей площадью более тысячи гектаров возникли вблизи сёл Эссо и Анавгай. Для защиты населённых пунктов проложены минерализованные полосы. Один из пожаров локализован, тушение второго продолжается.
"Наблюдается задымление достаточно сильное в посёлках Каменское и Манилы. В связи с этим введён режим чрезвычайно ситуации муниципального характера для того, чтобы можно было регулировать продолжительность рабочего дня и не подвергать жизнь людей опасности в виду задымления. Но тем не менее могу сказать с уверенностью, что опасности населённым пунктам там нет, но в силу разрастания пожаров задымление достаточно сильное", - сказал Солодов.
По его словам, пожары действуют на расстоянии более 20 километров от населённых пунктов в труднодоступной местности. Причиной возгораний стали "сухие грозы". В настоящее время осуществляется мониторинг ситуации, "в местах, где это возможно, начинается тушение", но это сложная задача, подчеркнул Солодов.
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Природные пожары в РоссииВладимир СолодовПенжинский районБыстринский районПроисшествия
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