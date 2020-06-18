На севере Камчатки наблюдается сильное задымление от лесных пожаров

"Наблюдается задымление достаточно сильное в посёлках Каменское и Манилы. В связи с этим введён режим чрезвычайно ситуации муниципального характера для того, чтобы можно было регулировать продолжительность рабочего дня и не подвергать жизнь людей опасности в виду задымления. Но тем не менее могу сказать с уверенностью, что опасности населённым пунктам там нет, но в силу разрастания пожаров задымление достаточно сильное", - сказал Солодов.