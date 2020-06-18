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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Цены на нефть в четверг утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возобновил опасения за медленное восстановление спроса,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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РИА Новости
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353
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россия, цены на нефть, китай, brent, сша, экономика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

10:43 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Цены на нефть в четверг утром снижаются, поскольку рост числа новых случаев коронавируса в Китае и США возобновил опасения за медленное восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,71% - до 40,42 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,13% - до 37,53 доллара за баррель.
Беспокойство по поводу спроса на топливо возросло после того, как всплеск случаев коронавируса привел к тому, что в Пекине школы переведены на дистанционное обучение, отменены рейсы, закрыты культурно-развлекательные мероприятия. Некоторые штаты США, включая Техас, Флориду и Калифорнию, сообщили о резком росте числа новых случаев.
Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях рынков. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе.
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
17 июня, 19:18
"Есть риски". Новак рассказал о неопределенности спроса на нефть
"Люди обеспокоены возрождением коронавируса в Китае и ростом запасов сырой нефти", - цитирует агентство Рейтер мнение главы отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклана Шо (Lachlan Shaw).
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьКитайBrentСШАЭкономика
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