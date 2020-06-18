Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня в течение второй недели подряд также сказалось на настроениях рынков. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,2 миллиона баррелей и составили 539,28 миллиона баррелей, обновив таким образом исторический рекорд, достигнутый на прошлой неделе.