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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573105159.html
В Ненецком и Чукотском АО не фиксировали прироста заболеваемости COVID-19
В Ненецком и Чукотском АО прироста COVID-19 за сутки нет, в Калмыкии наименьший показатель прироста - 0,3, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

В Ненецком и Чукотском АО не фиксировали прироста заболеваемости COVID-19

10:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Ненецком и Чукотском АО прироста COVID-19 за сутки нет, в Калмыкии наименьший показатель прироста - 0,3, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, Чукотский автономный округ 0%, Республика Калмыкия 0,3%, Магаданская область 0,4%, Москва 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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