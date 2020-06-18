https://ria.ru/20200618/1573105159.html
В Ненецком и Чукотском АО не фиксировали прироста заболеваемости COVID-19
В Ненецком и Чукотском АО прироста COVID-19 за сутки нет, в Калмыкии наименьший показатель прироста - 0,3, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:41
2020-06-18T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
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чукотский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1400x0_80_0_0_8c4dad1ca892d5f9c7e823fad87a0234.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество