Власти Омской области решили финансировать футбольный клуб "Иртыш"

ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Омский губернатор объявил о готовности регионального правительства взять под опеку футбольный клуб "Иртыш" из Омский губернатор объявил о готовности регионального правительства взять под опеку футбольный клуб "Иртыш" из Омска и выступить его соучредителем, сообщается на сайте облправительства.

Сейчас учредителем ФК "Иртыш" выступает администрация Омска, отмечается в сообщении. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с руководством клуба, тренерами и игроками на футбольном поле, чтобы обсудить судьбу команды, поскольку теперь правительство Омской области готово стать соучредителем клуба.

Бурков в ходе общения поблагодарил спортсменов и тренерский состав от имени любителей футбола за результативность и пожелал игровой удачи и новых побед в новом сезоне.

"Мы начинаем финансировать из областного бюджета футбольный клуб "Иртыш". В прошлом сезоне они показали хороший результат и переходят в Национальную лигу. Для омского профессионального футбола это реальный прорыв, а для болельщиков большая радость. Поэтому сегодня и городская администрация, которая активно все эти годы помогала и содержала клуб, и мы будем выделять средства из областного бюджета и финансировать клуб", - приводит слова Буркова пресс-служба правительства.

Инфраструктура должна соответствовать статусу клуба, претендующего на выход в Футбольную национальную лигу. Команда второй год подряд показывает блестящую игру. Поэтому региональные власти решили начать проектирование реконструкции стадиона " Красная звезда ", который является домашней площадкой для тренировок омского футбольного клуба "Иртыш".

"Восточная трибуна находится в аварийном состоянии, и нам нужно строить стадион по стандартам не менее 10 тысяч зрительских мест. Поэтому в этом направлении работу начинаем. Думаю, в следующем году мы должны приступить к реконструкции стадиона под открытым небом. А в этом году мы меняем поле и освещение на "Красной Звезде", чтобы в августе ребята могли уже начать игру под крышей домашней арены", - отмечается в сообщении.

Крытый манеж СК "Красная звезда" уже обновляется в рамках нацпроекта по федеральной программе "Спорт-норма жизни", на реконструкцию выделено 40 миллионов рублей.

Общение с губернатором воодушевило команду и тренерский состав.