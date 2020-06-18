Власти Омской области решили финансировать футбольный клуб "Иртыш"

ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Омский губернатор объявил о готовности регионального правительства взять под опеку футбольный клуб "Иртыш" из Омска и выступить его соучредителем, сообщается на сайте облправительства.
Сейчас учредителем ФК "Иртыш" выступает администрация Омска, отмечается в сообщении. Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с руководством клуба, тренерами и игроками на футбольном поле, чтобы обсудить судьбу команды, поскольку теперь правительство Омской области готово стать соучредителем клуба.
Бурков в ходе общения поблагодарил спортсменов и тренерский состав от имени любителей футбола за результативность и пожелал игровой удачи и новых побед в новом сезоне.
"Мы начинаем финансировать из областного бюджета футбольный клуб "Иртыш". В прошлом сезоне они показали хороший результат и переходят в Национальную лигу. Для омского профессионального футбола это реальный прорыв, а для болельщиков большая радость. Поэтому сегодня и городская администрация, которая активно все эти годы помогала и содержала клуб, и мы будем выделять средства из областного бюджета и финансировать клуб", - приводит слова Буркова пресс-служба правительства.
Инфраструктура должна соответствовать статусу клуба, претендующего на выход в Футбольную национальную лигу. Команда второй год подряд показывает блестящую игру. Поэтому региональные власти решили начать проектирование реконструкции стадиона "Красная звезда", который является домашней площадкой для тренировок омского футбольного клуба "Иртыш".
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"Восточная трибуна находится в аварийном состоянии, и нам нужно строить стадион по стандартам не менее 10 тысяч зрительских мест. Поэтому в этом направлении работу начинаем. Думаю, в следующем году мы должны приступить к реконструкции стадиона под открытым небом. А в этом году мы меняем поле и освещение на "Красной Звезде", чтобы в августе ребята могли уже начать игру под крышей домашней арены", - отмечается в сообщении.
Крытый манеж СК "Красная звезда" уже обновляется в рамках нацпроекта по федеральной программе "Спорт-норма жизни", на реконструкцию выделено 40 миллионов рублей.
Первым шагом станет подписание четырёхстороннего соглашения между министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом, правительством региона и Федерацией футбола Омской области. Предварительно вопрос уже согласован и с главой РФС Александром Дюковым.
Общение с губернатором воодушевило команду и тренерский состав.
"То, что правительство готово и будет помогать клубу, для нас очень важно. На моей памяти, а я в омском футболе всю жизнь, последний раз губернатор Омской области был на этом стадионе лет 20 назад, наверно. Я считаю событием то, что сегодня произошло. Омский футбол достоин большего и того, чтобы на нас обратили внимание", - считает главный тренер футбольного клуба "Иртыш" Владимир Арайс.