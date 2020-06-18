"Росатом", GE и Framatome готовы вместе строить АЭС "Белене" в Болгарии

Подписи на меморандумах поставили первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, старший исполнительный вице-президент по региональным продажам Framatome SAS Фредерик Лельевр и президент General Electric Steam Power Микаэль Керулле.
19 августа 2019, 12:26Ядерные технологииРосатом подал заявку на участие в проекте по АЭС "Белене" в Болгарии
"В соответствии с соглашениями, компании объединят усилия для участия в процедуре выбора стратегического инвестора на строительство АЭС "Белене". В рамках достигнутых договоренностей, при условии выбора госкорпорации "Росатом" стратегическим инвестором проекта по итогам конкурса, General Electric будет рассматриваться как партнер по оборудованию для турбогенераторной установки на базе технологии Arabelle и оборудования машинного зала, а Framatome SAS – как ключевой партнер по оборудованию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для болгарской атомной станции", - говорится в сообщении.