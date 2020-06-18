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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200618/1573105068.html
"Росатом", GE и Framatome готовы вместе строить АЭС "Белене" в Болгарии
Госкорпорация "Росатом" договорилась о сотрудничестве с французской Framatome SAS и американской General Electric Steam Power в рамках процедуры выбора... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:40
ядерные технологии
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
болгария
строительство аэс "белене"
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", болгария, строительство аэс "белене", экономика

"Росатом", GE и Framatome готовы вместе строить АЭС "Белене" в Болгарии

10:40 18.06.2020
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© AP Photo / Valentina PetrovaСтройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии
Стройплощадка АЭС Белене в Болгарии
© AP Photo / Valentina Petrova
Стройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" договорилась о сотрудничестве с французской Framatome SAS и американской General Electric Steam Power в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" в Болгарии, сообщил Росатом.
Подписи на меморандумах поставили первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров, старший исполнительный вице-президент по региональным продажам Framatome SAS Фредерик Лельевр и президент General Electric Steam Power Микаэль Керулле.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
19 августа 2019, 12:26Ядерные технологии
Росатом подал заявку на участие в проекте по АЭС "Белене" в Болгарии
"В соответствии с соглашениями, компании объединят усилия для участия в процедуре выбора стратегического инвестора на строительство АЭС "Белене". В рамках достигнутых договоренностей, при условии выбора госкорпорации "Росатом" стратегическим инвестором проекта по итогам конкурса, General Electric будет рассматриваться как партнер по оборудованию для турбогенераторной установки на базе технологии Arabelle и оборудования машинного зала, а Framatome SAS – как ключевой партнер по оборудованию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для болгарской атомной станции", - говорится в сообщении.
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Ядерные технологииКирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"БолгарияСтроительство АЭС "Белене"Экономика
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