"Росатом", GE и Framatome готовы вместе строить АЭС "Белене" в Болгарии

"В соответствии с соглашениями, компании объединят усилия для участия в процедуре выбора стратегического инвестора на строительство АЭС "Белене". В рамках достигнутых договоренностей, при условии выбора госкорпорации "Росатом" стратегическим инвестором проекта по итогам конкурса, General Electric будет рассматриваться как партнер по оборудованию для турбогенераторной установки на базе технологии Arabelle и оборудования машинного зала, а Framatome SAS – как ключевой партнер по оборудованию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для болгарской атомной станции", - говорится в сообщении.