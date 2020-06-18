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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573104741.html
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Да задрали вы писать сколько заразилось/вылечилось. Тогда пишите сколько умерло от инфаркта, инсульта, рака, болезни почек. Что так однобоко то?
146
А какие сейчас ограничения?Свободно доехал на работу...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

10:36 18.06.2020 (обновлено: 11:27 18.06.2020)
45975
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Таким образом, суточный прирост снизился до 1,4 процента.
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Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в Москве — 1040, Подмосковье — 667, Ханты-Мансийском автономном округе — 243, Нижегородской области — 233 и Санкт-Петербурге — 231.
При этом 2450 человек (31,5 процента) не имеют симптомов заболевания. Умерли 182 пациента (на 12 летальных исходов меньше, чем накануне).
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 561 091 заболевшего коронавирусной инфекцией, из них более 313 тысяч выздоровели, 7660 скончались. Согласно статистике ВОЗ, всего в мире COVID-19 оказались подвержены свыше восьми миллионов человек, как минимум 440 тысяч из них погибли.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да задрали вы писать сколько заразилось/вылечилось. Тогда пишите сколько умерло от инфаркта, инсульта, рака, болезни почек. Что так однобоко то?
18 июня, 11:26
LUKA A
13422116
А какие сейчас ограничения?Свободно доехал на работу...
18 июня, 12:12
Игорь Бердин
11032023
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