В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

Таким образом, суточный прирост снизился до 1,4 процента.

Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые, более сильные антитела

Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые, более сильные антитела

При этом 2450 человек (31,5 процента) не имеют симптомов заболевания. Умерли 182 пациента (на 12 летальных исходов меньше, чем накануне).