https://ria.ru/20200618/1573104741.html
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 7790 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:36
2020-06-18T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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https://ria.ru/20200616/1572990348.html
LUKA A
Да задрали вы писать сколько заразилось/вылечилось. Тогда пишите сколько умерло от инфаркта, инсульта, рака, болезни почек. Что так однобоко то?
146
Игорь Бердин
А какие сейчас ограничения?Свободно доехал на работу...
120
67
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015722_0:137:3032:1843_1400x0_80_0_0_b4a01ad2b931e4757938b174ecf51820.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество