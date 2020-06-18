https://ria.ru/20200618/1573104711.html
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19
За сутки в РФ умерли 182 человека с COVID-19, общее число погибших достигло 7 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:36
2020-06-18T10:36
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московская область (подмосковье)
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общество
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москва
московская область (подмосковье)
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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