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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573104711.html
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19
За сутки в РФ умерли 182 человека с COVID-19, общее число погибших достигло 7 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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камчатский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), камчатский край, общество

В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19

10:36 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 182 человека с COVID-19, общее число погибших достигло 7 660, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 182 летальных случая... За весь период по России умерло 7 660 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 49 человек умерли в Москве, 29 - в Санкт-Петербурге, 23 - в Подмосковье, 12 - в Камчатском крае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Камчатский крайОбщество
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