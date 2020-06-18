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Дуда может проиграть выборы во втором туре, показал опрос
Действующий президент Польши Анджей Дуда победит в первом туре президентских выборов, но проиграет во втором кандидату от оппозиционного объединения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:37
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

Дуда может проиграть выборы во втором туре, показал опрос

10:31 18.06.2020 (обновлено: 10:37 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Действующий президент Польши Анджей Дуда победит в первом туре президентских выборов, но проиграет во втором кандидату от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафалу Тшасковскому, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией Kantar.
Выборы президента Польши назначены на 28 июня, в них участвуют 11 кандидатов.
Вид Варшавы
Вчера, 09:22
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
Согласно данным опроса, что в первом туре Дуда может рассчитывать на 38% голосов избирателей, а Тшасковский – на 27%. Оба кандидата выходят во второй тур, где распределение голосов меняется.
Во втором туре выборов Дуда набрал бы, согласно тому же опросу, 41% голосов и проиграл бы Тшасковскому, которому опрошенные дают 43%.
При этом 16% избирателей еще не определились с кандидатом во втором туре, если в него выйдут Дуда и Тшасковский.
Опрос был проведен 5-10 июня на репрезентативной выборке, опрошены 986 взрослых жителей страны по методу CATI. Погрешность не должна превышать 3%.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
10 июня, 12:05
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
1991100
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Рафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
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