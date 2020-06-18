https://ria.ru/20200618/1573104223.html
Дуда может проиграть выборы во втором туре, показал опрос
Действующий президент Польши Анджей Дуда победит в первом туре президентских выборов, но проиграет во втором кандидату от оппозиционного объединения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:31
2020-06-18T10:37
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости.
Действующий президент Польши Анджей Дуда
победит в первом туре президентских выборов, но проиграет во втором кандидату от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафалу Тшасковскому
, свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией Kantar.
Выборы президента Польши назначены на 28 июня, в них участвуют 11 кандидатов.
Согласно данным опроса, что в первом туре Дуда может рассчитывать на 38% голосов избирателей, а Тшасковский – на 27%. Оба кандидата выходят во второй тур, где распределение голосов меняется.
Во втором туре выборов Дуда набрал бы, согласно тому же опросу, 41% голосов и проиграл бы Тшасковскому, которому опрошенные дают 43%.
При этом 16% избирателей еще не определились с кандидатом во втором туре, если в него выйдут Дуда и Тшасковский.
Опрос был проведен 5-10 июня на репрезентативной выборке, опрошены 986 взрослых жителей страны по методу CATI. Погрешность не должна превышать 3%.