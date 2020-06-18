Дуда может проиграть выборы во втором туре, показал опрос

ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Действующий президент Действующий президент Польши Анджей Дуда победит в первом туре президентских выборов, но проиграет во втором кандидату от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафалу Тшасковскому , свидетельствуют результаты опроса, проведенного лабораторией Kantar.

Выборы президента Польши назначены на 28 июня, в них участвуют 11 кандидатов.

Согласно данным опроса, что в первом туре Дуда может рассчитывать на 38% голосов избирателей, а Тшасковский – на 27%. Оба кандидата выходят во второй тур, где распределение голосов меняется.

Во втором туре выборов Дуда набрал бы, согласно тому же опросу, 41% голосов и проиграл бы Тшасковскому, которому опрошенные дают 43%.

При этом 16% избирателей еще не определились с кандидатом во втором туре, если в него выйдут Дуда и Тшасковский.