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Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина, отметив... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:31
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россия, валентин распутин, николай гоголь, юрий соломин

Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем

10:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Соломин
Юрий Соломин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Юрий Соломин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина, отметив его глубокие актерские и режиссерские работы, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Актер театра и кино Соломин отмечает в четверг 85-летие.
"Долгие годы вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актёрскими и режиссёрскими работами. И конечно, во многом благодаря вам, вашему подвижничеству в знаменитом Малом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, поддерживается особая творческая, духовная атмосфера, которой по праву славится эта легендарная сцена", - приводятся в поздравлении слова президента.
Путин пожелал Соломину доброго здоровья, успехов, благополучия и еще раз поздравил с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации.
Соломин был принят в труппу Малого театра после окончания училища имени Щепкина в 1957 году. С 1980 года работал в театре и как режиссер. С 1988 года является худруком театра. В Малом театре идут десятки спектаклей в постановке Юрия Соломина, последние три - это "Женитьба" Гоголя, " Дальше - тишина" Виньи Дельмар и "Последний срок" Валентина Распутина.
Актер театра и кино, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Вчера, 01:11
Биография Юрия Соломина
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КультураРоссияВалентин РаспутинНиколай ГогольЮрий Соломин
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