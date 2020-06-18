Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем

"Долгие годы вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актёрскими и режиссёрскими работами. И конечно, во многом благодаря вам, вашему подвижничеству в знаменитом Малом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, поддерживается особая творческая, духовная атмосфера, которой по праву славится эта легендарная сцена", - приводятся в поздравлении слова президента.