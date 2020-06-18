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Иранские военные провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе
Военно-морские силы армии Ирана провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:28
2020-06-18T10:31
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