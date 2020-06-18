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Иранские военные провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе
Военно-морские силы армии Ирана провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:31
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Иранские военные провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе

10:28 18.06.2020 (обновлено: 10:31 18.06.2020)
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© AP Photo / Ebrahim NorouziКорабли ВМС Ирана
Корабли ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Корабли ВМС Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 июн – РИА Новости. Военно-морские силы армии Ирана провели успешные пуски крылатых ракет в Оманском заливе.
По данным армейской пресс-службы, крылатые ракеты большой дальности были задействованы в ходе учений, направленных на борьбу с надводными целями, и поразили цели на расстоянии 280 километров.
Ракетные пуски производились в четверг как с суши, так и с моря по целям в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Президент Ирана Хасан Рухани
10 февраля, 18:41
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
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