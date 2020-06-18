В Госдуме работают над проектом о профессиональных ассоциациях врачей

"Мы работаем сейчас над такой законодательной инициативой в рамках рабочей группы комитета по защите медицинских работников. Касается работы, роли и сути профессиональных ассоциаций… Мы считаем, что именно профессиональные ассоциации должны выделять экспертов и проводить заключения тех неблагоприятных событий, которые в нашей жизни случаются, и тем самым, в продолжение закона "О клинических рекомендациях" и протоколов мы бы зациклили сразу этот круг между правами, обязанностями медицинских работников, их ответственностью и в то же время их защитой, защитой их прав", - сказал Морозов.