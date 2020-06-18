В Госдуме работают над проектом о профессиональных ассоциациях врачей

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рабочая группа при комитете Госдумы по охране окружающей среды работает над законопроектом о расширении полномочий профессиональных ассоциаций медиков, сообщил глава комитета Дмитрий Морозов в ходе селекторного совещания с руководством Минздрава в преддверии Дня медицинского работника.
"Мы работаем сейчас над такой законодательной инициативой в рамках рабочей группы комитета по защите медицинских работников. Касается работы, роли и сути профессиональных ассоциаций… Мы считаем, что именно профессиональные ассоциации должны выделять экспертов и проводить заключения тех неблагоприятных событий, которые в нашей жизни случаются, и тем самым, в продолжение закона "О клинических рекомендациях" и протоколов мы бы зациклили сразу этот круг между правами, обязанностями медицинских работников, их ответственностью и в то же время их защитой, защитой их прав", - сказал Морозов.
Правительственный закон, предусматривающий повышение качества медпомощи путем унификации протоколов лечения и клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача, призван повысить качество организации и оказания медицинской помощи. Законом устанавливается перечень основных документов, необходимых для организации и оказания медпомощи, в том числе клинические рекомендации (протоколы лечения по вопросам оказания медицинской помощи, которые представляют собой архив рекомендаций).
День медицинского работника отмечается в РФ в третье воскресенье июня, в этом году он выпадает на 21 июня.