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Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" посольства России
Правоохранительные органы Молдавии в четверг получили информацию о "минировании" здания посольства России, проводится проверка, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:37
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молдавия, кишинев, в мире

Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" посольства России

10:21 18.06.2020 (обновлено: 10:37 18.06.2020)
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии в четверг получили информацию о "минировании" здания посольства России, проводится проверка, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.
В июне полиция дважды получала сообщение о бомбе в посольстве, они оказались ложными.
"Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о минировании здания посольства России. Саперы проводят проверку", - сказала Стати.
По ее словам, личность автора сообщения пока не установлена. Если этот человек будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в МИД России сообщили, что в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые носят заведомо ложный характер. Но несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из таких писем. В МИД России отметили, что ведется оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения. Также в российском МИД напомнили, что "рассылка подобных писем является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону".
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