https://ria.ru/20200618/1573103428.html
Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" посольства России
Правоохранительные органы Молдавии в четверг получили информацию о "минировании" здания посольства России, проводится проверка, сообщила журналистам... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:21
2020-06-18T10:37
молдавия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_5bdc182cfd6a7d965e21d0abbeda8e53.jpg
https://ria.ru/20200507/1571127184.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_5bdc182cfd6a7d965e21d0abbeda8e53.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_b1e1f77661c5d1634e58f065135d5c29.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_3bc25780722f2037ed3d01bfa2c9725d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости.
Правоохранительные органы Молдавии
в четверг получили информацию о "минировании" здания посольства России, проводится проверка, сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Кишинева
Наталья Стати.
В июне полиция дважды получала сообщение о бомбе в посольстве, они оказались ложными.
"Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о минировании здания посольства России. Саперы проводят проверку", - сказала Стати.
По ее словам, личность автора сообщения пока не установлена. Если этот человек будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее в МИД России сообщили, что в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые носят заведомо ложный характер. Но несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из таких писем. В МИД России отметили, что ведется оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения. Также в российском МИД напомнили, что "рассылка подобных писем является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону".