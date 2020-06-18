Полиция Молдавии проверит сообщение о "минировании" посольства России

По ее словам, личность автора сообщения пока не установлена. Если этот человек будет найден, ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в МИД России сообщили, что в адрес российских загранучреждений по электронной почте периодически поступают письма с различными угрозами, которые носят заведомо ложный характер. Но несмотря на это, службы безопасности российских загранучреждений во взаимодействии с компетентными органами стран пребывания уделяют необходимое внимание каждому из таких писем. В МИД России отметили, что ведется оперативная работа по выявлению источников угроз и предотвращению их повторения. Также в российском МИД напомнили, что "рассылка подобных писем является уголовно наказуемым деянием и преследуется по закону".