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ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах
"Единая Россия" предлагает законодательно закрепить право медработников на первоочередное получение мест в детсадах, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:20
единая россия
андрей турчак
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
единая россия, андрей турчак, общество

ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах

10:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает законодательно закрепить право медработников на первоочередное получение мест в детсадах, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Второе наше предложение - законодательно закрепить право медицинских на первоочередное или внеочередное получение мест в детских садах. Сейчас преимущество при зачислении в садики имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей, ряда других категорий наших граждан. Мы считаем, что будет правильно закрепить это и для медицинских работников, это будет способствовать повышению привлекательности профессии", - сказал Турчак на онлайн-совещании с руководством министерства здравоохранения РФ в преддверии Дня медицинского работника.
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Единая РоссияАндрей ТурчакОбщество
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