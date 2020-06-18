ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах

"Второе наше предложение - законодательно закрепить право медицинских на первоочередное или внеочередное получение мест в детских садах. Сейчас преимущество при зачислении в садики имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей, ряда других категорий наших граждан. Мы считаем, что будет правильно закрепить это и для медицинских работников, это будет способствовать повышению привлекательности профессии", - сказал Турчак на онлайн-совещании с руководством министерства здравоохранения РФ в преддверии Дня медицинского работника.