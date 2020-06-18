https://ria.ru/20200618/1573103344.html
ЕР предложила дать медработникам приоритет на получение мест в детсадах
"Единая Россия" предлагает законодательно закрепить право медработников на первоочередное получение мест в детсадах, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:20
2020-06-18T10:20
единая россия
андрей турчак
общество
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4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, андрей турчак, общество