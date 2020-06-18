https://ria.ru/20200618/1573103317.html
В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:20
2020-06-18T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569398681_0:132:3174:1917_1400x0_80_0_0_9191e190fd50370ec3fe44f48479f644.jpg
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569398681_0:132:3174:1917_1400x0_80_0_0_9191e190fd50370ec3fe44f48479f644.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569398681_222:0:2953:2048_1400x0_80_0_0_70a0d08f11ad4849e1ee8f088830d72e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569398681_563:0:2611:2048_1400x0_80_0_0_85f44d45a97291fabd298c20f5833a70.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости.
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
"За 17 июня на территории Республики Крым
не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте
". Он не уточнил количество проведенных тестов за указанный период.
Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 389 человек, 18 человек скончалось.
Глава Крыма призвал во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.
В ходе брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму заместитель главы управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что за прошедшие сутки проведено 2 157 исследований на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.