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В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:14
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

10:20 18.06.2020 (обновлено: 11:14 18.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он не уточнил количество проведенных тестов за указанный период.
Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 389 человек, 18 человек скончалось.
Глава Крыма призвал во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.
В ходе брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму заместитель главы управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что за прошедшие сутки проведено 2 157 исследований на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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