В Крыму за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Крыму не выявлено, сообщил глава республики Сергей Аксенов

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - написал Аксенов на своей странице в соцсети " ВКонтакте ". Он не уточнил количество проведенных тестов за указанный период.

Всего, по данным властей, на утро четверга в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 389 человек, 18 человек скончалось.

Глава Крыма призвал во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси.

В ходе брифинга о ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму заместитель главы управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что за прошедшие сутки проведено 2 157 исследований на COVID-19.