Коробка: несмотря на пандемию, экспорт продукции АПК Кубани не снизился

Прогнозы по урожаю зерна и фруктов текущего года в Краснодарском крае звучат неоптимистично, однако это снижение на внутреннем рынке региона не отразится, заявил замглавы администрации края Андрей Коробка . В интервью РИА Новости он рассказал, как отразилась пандемия на агропромышленном комплексе Кубани, о планах региона по экспорту продукции АПК в текущем году и о поддержке пострадавшим от погодных условий аграриям.

- Андрей Николаевич, сейчас звучат нерадужные прогнозы экспертов относительно урожая текущего года в России из-за весенней засухи. Как отразится погода на результатах нашего региона? По каким культурам следует ожидать критических изменений? Ожидаются ли новые рекорды по каким-либо культурам?

- Прогнозы по урожаю действительно не самые оптимистичные для Краснодарского края. Из-за весенней засухи, весенних заморозков пострадала примерно половина озимого клина, 19 тысяч гектаров садов. В динамике с прошлыми годами мы, конечно, констатируем снижение урожая. По зерну – ориентировочно минус 30% к прошлому году. По плодам потери будут определенно больше. Погодные условия этой весны садоводы называют без преувеличения аномальными. Таких поздних и суровых возвратных заморозков не было несколько десятков лет.

Но не думаю, что этот недобор каким-либо образом отразится на внутреннем рынке. Своих жителей, гостей края кубанскими фруктами мы гарантированно обеспечим.

В данной ситуации большее беспокойство вызывает экономическое благополучие аграриев. К примеру, ущерб садоводческих предприятий по итогам заморозков оценивается в более чем 200 миллионов рублей. И сады не были застрахованы.

Один на один с этой бедой мы аграриев однозначно не оставим. Губернатор Вениамин Иванович Кондратьев уже обратился к руководству страны с просьбой оказать поддержку пострадавшим от погодных условий аграриям, в частности предоставить им отсрочку платежей основного долга на 1 год по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам, субсидируемым Правительством. Аналогичное обращение было направлено и в Министерство сельского хозяйства России. Минсельхоз России, в свою очередь, уже разработал и направил в Правительство РФ проект изменений в соответствующее Постановление, предусматривающий пролонгацию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов. Кубанские аграрии рассчитывают на положительное решение данного вопроса.

- Какие ожидания у края по объемам урожая винограда? Нет ли у вас опасений, что из-за актуальной ситуации с вирусом будет не хватать сезонных рабочих? Что готов предпринять край в этой связи?

- По урожаю винограда мы пока ориентируемся на показатели прошлых лет. В части организации сезонных полевых работ сложностей быть не должно. Учитывая нынешнюю непростую эпидемиологическую ситуацию, виноградари, как и аграрии других отраслей, заблаговременно беспокоятся о том, чтобы для уборки и других сезонных работ хватало трудовых ресурсов. Эти моменты предприятия просчитывают ещё в преддверии сельхоз. сезона. Привлекаемые на сезонные полевые работы сотрудники – это, как правило, преимущественно жители края, а также небольшой процент жителей из соседних регионов.

Сейчас, кстати, этот вопрос актуален в рамках уборочной кампании зерновых культур. Ежегодно на жатву кроме собственных комбайнов задействуется несколько десятков единиц сельхозтехники из других регионов. В этом году – 127 единиц. Обслуживающие эти сельхозмашины работники уже уведомлены о необходимости обсервации, большинство уже её прошли.

- Планирует ли регион увеличить посевные площади под овощи для наращивания объемов их производства в текущем году?

- Мы можем и должны производить их больше. В этом году овощами в открытом грунте засеяно почти 17 тысяч гектаров – и это только в крупных сельхозорганизациях и КФХ. Но не стоит забывать, что львиную долю всех овощей края производят личные подсобные хозяйства.

Сегодня самообеспеченность овощной продукцией в нашем регионе составляет 120% - то есть мы производим даже больше, чем потребляем. Однако обеспечением внутренних потребностей наши задачи не ограничиваются. Овощи – это приоритетный продукт еще и с точки зрения развития экспорта.

Свободной земли для увеличения объема производства нет, поэтому нужно эффективно использовать существующие – применять инновационные и научные разработки, увеличивать долю мелиорируемых земель. Наша цель до 2025 года ввести мелиорируемые земли на площади больше 24 тысяч гектаров. На эти цели выделяется государственная поддержка в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России".

План на этот год – ввести в эксплуатацию не менее 5,5 тысячи гектаров орошаемых земель. На это выделено почти 440 миллионов рублей федеральных и краевых средств.

- Какую поддержку оказывает край своим аграриям в связи с пандемией? Ранее сообщалось, что Минсельхоз Кубани разработал специальную электронную площадку для фермеров, чтобы помочь им сбыть продукцию. Насколько активно аграрии пользуются этим инструментом? Удалось ли решить проблему со сбытом?

- Карантинные ограничения действительно обнажили главную проблему в работе малых форм хозяйствования – сбыт продукции. О том, что на Кубани фермеры тоннами выбрасывают овощи, думаю, наслышаны в каждом регионе страны.

Не могу сказать, что помочь фермерам скорректировать работу с реализацией продукции, было сложной задачей. Ведь те каналы сбыта, которые мы им предложили, существовали и ранее. Возьмем те же самые кооперативы – они же создаются, в том числе, для помощи со сбытом продукции. И фермеры, которые в них состоят, даже не заметили никаких ограничений. Так что сложившаяся ситуация на практике доказала важность развития кооперации на селе.

Что касается электронной площадки, то да, она очень хорошо себя зарекомендовала. Жизненные изменения диктуют новые правила, под которые нам так или иначе нужно подстроиться, научиться в них работать. В период пика пандемии многие отрасли перешли на работу в онлайн-режиме, и сельское хозяйство, конкретно малые формы хозяйствования – не исключение. Лично я знаю многих фермеров, которые в период пандемии не растерялись, а перешли на онлайн-торговлю через социальные сети и доставку продукции. И они не просто не потеряли клиентскую базу, а значительно ее расширили.

- Как отразились ограничения на въезд и закрытие границ на отрасли АПК нашего края?

- Как я уже сказал, пострадали только малые формы хозяйствования в части сбыта. В целом весь АПК работал в штатном режиме. Даже экспортная деятельность нисколько не пошатнулась. Мы проанализировали ситуацию с международной торговлей и видим в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост продаж по всем позициям - готовым пищевым продуктам – 2,8 раза, злакам – 46%, масложировой – 76%, мясо-молочной продукции – почти в 2,5 раза.

Тем не менее, учитывая даже эти не совсем благоприятные факторы, план по экспорту на этот год в 2,5 миллиарда долларов мы намерены выполнить. Мы определили ряд ключевых позиций, которые помогут нам это сделать. Это масложировое направление, сахар, продукция виноделия, кондитерские изделия и мясо-молочная продукция. К примеру, наши сладости, мороженое, сгущенка хоть и не относятся к продуктам первой необходимости, но спрос на них был даже в пик пандемии.

- В конце прошлого года была принята доктрина продовольственной безопасности России. Выполнил ли Краснодарский край целевые показатели, которые в ней указаны? Над чем еще нужно работать?

- Показатели доктрины для нас уже по большинству позиций достигнуты, в том числе зерновым, овощам, фруктам, мясу, сахару и растительному маслу. Сегодня в регионе сосредоточены абсолютно все направления АПК, производятся в необходимом количестве практически все продукты. Наш аграрный комплекс не только в прямом смысле кормит край и страну, но и дает существенную финансовую отдачу. За последние пять лет налоговые поступления предприятий АПК в региональный бюджет выросли на 50% - до 25 миллиардов рублей (в 2015 году – 16 миллиардов рублей).

Проигрываем мы пока только в развитии селекции и генетики. У нас до сих пор есть большая зависимость от иностранного племенного и семенного материала, за исключением озимых культур. Поэтому сейчас мы сконцентрированы именно на этих направлениях.