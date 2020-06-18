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В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:15
2020-06-18T10:16
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РИА Новости
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коронавирус в россии, наталья комарова, нижневартовск, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости.
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске
от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова
.
"Умерла Надежда Георгиевна Лунгу, пульмонолог, врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице. Полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз - острый коронарный синдром", - сказала Комарова, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в Instagram.
Главный врач медучреждения Илья Салманов подтвердил РИА Новости смерть врача, а также предварительную причину случившегося, связанную с коронарным синдромом.
"Да, она работала в инфекционном госпитале. Ей предлагали отдохнуть, но она отказалась, сказала, что хочет работать. Женщина работоспособная, всегда брала большое количество дежурств", - отметил Салманов.
По его словам, смерть врача не связана с коронавирусом, у нее не было симптомов инфекции или каких-либо жалоб на плохое самочувствие.
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