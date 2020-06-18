В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

"Умерла Надежда Георгиевна Лунгу, пульмонолог, врач высшей категории, с 1999 года она работала в Нижневартовской окружной больнице. Полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе. Предварительный диагноз - острый коронарный синдром", - сказала Комарова, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в Instagram.