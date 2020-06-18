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Распространение нового коронавируса
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Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. Соответствующее исследование... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
ухань
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, ухань

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

10:14 18.06.2020 (обновлено: 10:16 18.06.2020)
26010
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. Соответствующее исследование опубликовано на портале medRxiv.org.
Китайские и американские специалисты изучили данные по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции. В результате выяснилось, что антитела имели только четыре процента из 23 тысяч человек, хотя доля переболевших составляла примерно 25 процентов.
"У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время", — отмечается в статье.
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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