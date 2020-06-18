"Росэлектроника" запустила производство "умных" счетчиков

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Холдинг " Холдинг " Росэлектроника " ГК " Ростех " и Фонд развития промышленности запустили первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии на базе отечественных компонентов и софта, говорится в сообщении холдинга.

Устройства будут в автоматическом режиме собирать и передавать показания оператору данных. Пользователи через мобильное приложение смогут следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги.

Производство "умных" счетчиков запустило НПП "Исток" им. Шокина (входит в "Росэлектронику") с привлечением льготного займа ФРП в размере 363 миллионов рублей. Ожидается, что основными заказчиками устройств станут электросетевые компании.

Поставка первой партии в 30 тысяч приборов учета запланирована на сентябрь 2020 года в рамках контракта с московским застройщиком жилых объектов. По словам гендиректора НПП "Исток" Александра Борисова , в будущем планируется выпускать до 1 миллиона "умных" счетчиков в год.