В Армении число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 18 698

ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 665 и достигло 18 698, еще семь человек скончались, сообщается в четверг на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В среду власти республики сообщали о 18 033 подтвержденных случаях COVID-19 и 302 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 18 698 случаев коронавируса. Вылечились 7560 пациентов. Скончались 309 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 728 пациентов, проведены 89 992 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
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