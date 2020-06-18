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В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек
Найдено тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек в Чечне, сообщается на сайте Росгвардии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:09
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
терек
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), терек, происшествия

В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек

10:09 18.06.2020
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© РИА Новости / А. Чепрунов / Перейти в фотобанкРека Терек
Река Терек
© РИА Новости / А. Чепрунов
Перейти в фотобанк
Река Терек. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Найдено тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек в Чечне, сообщается на сайте Росгвардии.
Двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров, 14 июня сообщалось, что в 11,5 километрах от этого места в селе Левобережное найдено тело ребенка.
"В реке Терек, близ села Терское Грозненского района… сотрудники полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чеченской республике вместе со спасателями МЧС нашли тело второго ребёнка", - говорится в сообщении.
В поисках детей было задействовано 100 росгвардейцев, а также сотрудники ГУМЧС и МВД по Чечне и волонтеры, всего свыше 400 человек.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТерекПроисшествия
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