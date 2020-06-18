В Чечне нашли тело второго ребенка, пропавшего на реке Терек

Двое мальчиков 10 и 11 лет пропали 11 июня у реки Терек на окраине станицы Калиновская. Поиски детей начались сразу же с привлечением значительных сил спасателей и волонтеров, 14 июня сообщалось, что в 11,5 километрах от этого места в селе Левобережное найдено тело ребенка.