В Тамбовской области за сутки умерли две пациентки с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Две пожилые женщины, госпитализированные с тяжелой двухсторонней пневмонией, скончались в Тамбовской области, общее число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией пациентов выросло до 18, следует из сообщения администрации региона.
"Два смертельных случая больных с коронавирусной инфекцией. Женщина 69 лет, жительница Тамбова, страдающая ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, атеросклеротическим кардиосклерозом с нарушением ритма, сахарным диабетом, ожирением IV степени, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
По данным администрации, пациентка скончалась на 13 день с момента госпитализации. Исследование подтвердило у женщины двухстороннюю тотальную вирусную пневмонию, ассоциированную с CОVID-19. Пневмония развивалась на фоне тяжелых хронических заболеваний, ее течение осложнялось "прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких".
Вторая умершая пациентка - женщина 63 лет, жительница Тамбовского района, страдающая гипертонической болезнью, атеросклерозом аорты и коронарных артерий, ожирением.
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"С клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 12 день с момента госпитализации", - сообщает администрация области.
У пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне "гипертонической болезни с декомпенсацией сердечной деятельности по тотальному типу и ожирения".
Всего в Тамбовской области коронавирусная инфекция подтверждена у 4152 пациентов, из них выздоровели 2103 человека.
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