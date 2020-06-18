В Турции при подрыве автомобиля погибли четыре человека

АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Четверо рабочих погибли при подрыве автомобиля в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, сообщила администрация провинции, возложив ответственность за теракт на членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
"В ходе дорожных работ в районе Силопи провинции Ширнак 17 июня в результате взрыва на дороге самодельного взрывного устройства, установленного членами сепаратистской террористической организацией (РПК - ред.), был подорван автомобиль, погибли четверо рабочих", - говорится в сообщении.
По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.
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