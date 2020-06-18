В Турции при подрыве автомобиля погибли четыре человека

"В ходе дорожных работ в районе Силопи провинции Ширнак 17 июня в результате взрыва на дороге самодельного взрывного устройства, установленного членами сепаратистской террористической организацией (РПК - ред.), был подорван автомобиль, погибли четверо рабочих", - говорится в сообщении.