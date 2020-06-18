Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.
В среду Forbes написал, что кабмин изучает возможность введения прогрессивной ставки. Среди вариантов называлось увеличение НДФЛ до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей.
В "Известиях" уточнялось, что мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью, однако указывалось и на сложность администрирования такого налога. При этом один из источников газеты выразил мнение, что сейчас вероятность введения прогрессивной шкалы значительно выше, чем раньше.
Положительно оценивают идею и некоторые парламентарии. Так, замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения при большой разнице в зарплатах.