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Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых
В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:40
борис беляков
россия
правительство рф
экономика
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Они и так гораздо большие отчисления делают. Если с вашей зарплаты в 20т.р. в месяц отчисляется ~2.5т.р, то с человека зарабатывающего 200т.р. эта сумма уже в 10 раз выше и это я еще молчу про налоги которые должен платить работодатель, а это еще почти половина зарплаты. Так что не переживайте, на счёт своих копеек.
659
Наши богатые конечно не семи пядей во лбу. Но и не откровенные дурни, чтобы себе налоги повышать. Нищета пущай платит. Они и эти 13% прячут.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:55:3141:1822_1400x0_80_0_0_ed1cb7c1c78e1b80c5a6520d8e7b9bfc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
борис беляков, россия, правительство рф, экономика

Правительство не обсуждает повышение ставки НДФЛ для богатых

09:59 18.06.2020 (обновлено: 13:40 18.06.2020)
33134
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Сейчас в России плоская шкала налогов на доходы физических лиц в 13%.
В среду Forbes написал, что кабмин изучает возможность введения прогрессивной ставки. Среди вариантов называлось увеличение НДФЛ до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает два-три миллиона рублей.
В "Известиях" уточнялось, что мера принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые можно направить на борьбу с бедностью, однако указывалось и на сложность администрирования такого налога. При этом один из источников газеты выразил мнение, что сейчас вероятность введения прогрессивной шкалы значительно выше, чем раньше.
Положительно оценивают идею и некоторые парламентарии. Так, замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения при большой разнице в зарплатах.
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
2 июня, 17:36
Глава ФНС рассказал, при каких условиях можно отменить НДФЛ для бедных
8674713495515
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Борис БеляковРоссияПравительство РФЭкономика
Популярные комментарии
Они и так гораздо большие отчисления делают. Если с вашей зарплаты в 20т.р. в месяц отчисляется ~2.5т.р, то с человека зарабатывающего 200т.р. эта сумма уже в 10 раз выше и это я еще молчу про налоги которые должен платить работодатель, а это еще почти половина зарплаты. Так что не переживайте, на счёт своих копеек.
18 июня, 10:20
Почрямба Печтольда
501312331262
Наши богатые конечно не семи пядей во лбу. Но и не откровенные дурни, чтобы себе налоги повышать. Нищета пущай платит. Они и эти 13% прячут.
18 июня, 10:17
zarem_td
2969126423
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