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В Сербии два человека погибли в ДТП у здания МИД
Автомобильная авария произошла на перекрестке у здания МИД Сербии в Белграде, куда днем ожидается прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова, погибли два человека и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:58
ивица дачич
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сергей лавров
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ивица дачич, александр вучич, сергей лавров, сербия, белград (город), в мире

В Сербии два человека погибли в ДТП у здания МИД

09:58 18.06.2020
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© Fotolia / Andrey ShevchenkoГород Белград, Сербия
Город Белград, Сербия
© Fotolia / Andrey Shevchenko
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Автомобильная авария произошла на перекрестке у здания МИД Сербии в Белграде, куда днем ожидается прибытие главы МИД РФ Сергея Лаврова, погибли два человека и пострадали восемь, сообщило министерство внутренних дел страны.
Лаврова в четверг ждут в Сербии с первым после пандемии COVID-19 зарубежным визитом, в рамках которого намечены встречи с президентом страны Александром Вучичем и главой МИД Ивицей Дачичем.
"На углу улиц Неманина и Кнеза Милоша утром около 6.00 (7.00 мск) произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще восемь получили различные травмы. В аварии участвовали микроавтобус и пассажирский автомобиль BMW. Предполагается, что столкновение произошло, когда водитель BMW проехал на красный свет и ударил микроавтобус", - сообщило ведомство.
К перекрестку с одной стороны прилегает здание правительства, с другой – министерства иностранных дел Сербии, построенное российско-сербским архитектором Николаем Красновым. На месте происшествия работают полиция и спасатели.
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