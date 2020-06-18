В Сербии два человека погибли в ДТП у здания МИД

"На углу улиц Неманина и Кнеза Милоша утром около 6.00 (7.00 мск) произошло ДТП, в котором погибли два человека, еще восемь получили различные травмы. В аварии участвовали микроавтобус и пассажирский автомобиль BMW. Предполагается, что столкновение произошло, когда водитель BMW проехал на красный свет и ударил микроавтобус", - сообщило ведомство.