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Президент Польши получил официальное приглашение посетить США
Президент Польши Анджей Дуда получил официальное приглашение посетить США, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:58
коронавирус covid-19
анджей дуда
дональд трамп
польша
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Президент Польши получил официальное приглашение посетить США

09:58 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда получил официальное приглашение посетить США, сообщает агентство РАР.
"Президент сообщал, что письменное приглашение пришло из США в среду", - говорится в сообщении.
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Дуда рассказал, что одним из обсуждаемых вопросов во время встречи с президентом США Дональдом Трампом станет борьба с эпидемией коронавируса, в том числе сотрудничество польских и американских ученых в работе над вакциной против коронавируса.
Также польский президент рассказал, что основными темами переговоров с Трампом станут оборона, энергетика, торговля, телекоммуникационная безопасность.
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Коронавирус COVID-19Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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