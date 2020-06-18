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Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей
Число коррупционных преступлений в военных структурах России в 2019 году возросло на 11,3 процента, ущерб по ним превысил 10,5 миллиарда рублей, сообщается в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:04
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей

09:56 18.06.2020 (обновлено: 11:04 18.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России
Здание Генеральной прокуратуры России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Число коррупционных преступлений в военных структурах России в 2019 году возросло на 11,3 процента, ущерб по ним превысил 10,5 миллиарда рублей, сообщается в докладе генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Всего в 2019 году зарегистрировано 10,2 тысячи преступлений в Вооруженных силах, пограничных органах ФСБ России, войсках национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях МЧС России <…> Увеличилось число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (+11,3 процента, 2386), их доля в общей структуре преступности составила около 23 процентов, а причиненный государству материальный ущерб — 10,6 миллиарда рублей (+45,3 процента)", — говорится в сообщении.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
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На 17,6 процента выросло число присвоений и растрат, на 26,1 процента — должностных подлогов, на 14 процентов — превышений должностных полномочий из корыстных побуждений, на 22,3 процента — получений взятки, на 42,4 процента — мелкого взяточничества. Практически на прежнем уровне остались мошенничества и корыстные злоупотребления.
В то же время в докладе отмечается, что соблюдение законности в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах позволяет обеспечивать необходимый уровень национальной безопасности страны в военной сфере.
В целом же, сообщается в докладе, 10,2 тысячи преступлений в 2019 году практически соответствует уровню 2018 года.
61405235
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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