https://ria.ru/20200618/1573101678.html
Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей
Число коррупционных преступлений в военных структурах России в 2019 году возросло на 11,3 процента, ущерб по ним превысил 10,5 миллиарда рублей, сообщается в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:56
2020-06-18T11:04
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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4
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Число коррупционных преступлений в военных структурах России в 2019 году возросло на 11,3 процента, ущерб по ним превысил 10,5 миллиарда рублей, сообщается в докладе генпрокурора Российской Федерации Игоря Краснова
, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Всего в 2019 году зарегистрировано 10,2 тысячи преступлений в Вооруженных силах, пограничных органах ФСБ
России, войсках национальной гвардии Российской Федерации, воинских формированиях МЧС
России <…> Увеличилось число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности (+11,3 процента, 2386), их доля в общей структуре преступности составила около 23 процентов, а причиненный государству материальный ущерб — 10,6 миллиарда рублей (+45,3 процента)", — говорится в сообщении.
На 17,6 процента выросло число присвоений и растрат, на 26,1 процента — должностных подлогов, на 14 процентов — превышений должностных полномочий из корыстных побуждений, на 22,3 процента — получений взятки, на 42,4 процента — мелкого взяточничества. Практически на прежнем уровне остались мошенничества и корыстные злоупотребления.
В то же время в докладе отмечается, что соблюдение законности в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах позволяет обеспечивать необходимый уровень национальной безопасности страны в военной сфере.
В целом же, сообщается в докладе, 10,2 тысячи преступлений в 2019 году практически соответствует уровню 2018 года.