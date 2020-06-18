Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Состояние раненных в перестрелке в Назрани местных жителей остается тяжелым, они по-прежнему находятся в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ингушетии.
По данным СК, 16 июня в Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц" УК РФ, задержан один подозреваемый.
Республиканский минздрав сообщал, что в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Позже один из госпитализированных скончался, раненые находятся в тяжелом состоянии. По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.
"Состояние обоих раненых не изменилось, оба тяжелые, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.