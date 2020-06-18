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Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии
Состояние раненных в перестрелке в Назрани местных жителей остается тяжелым, они по-прежнему находятся в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:51
перестрелка в ингушетии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
назрань
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
перестрелка в ингушетии , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), назрань, происшествия

Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии

09:51 18.06.2020
371
© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Состояние раненных в перестрелке в Назрани местных жителей остается тяжелым, они по-прежнему находятся в реанимации, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ингушетии.
По данным СК, 16 июня в Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц" УК РФ, задержан один подозреваемый.
Республиканский минздрав сообщал, что в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения и были доставлены в больницу. Позже один из госпитализированных скончался, раненые находятся в тяжелом состоянии. По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.
"Состояние обоих раненых не изменилось, оба тяжелые, находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
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Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
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Перестрелка в ИнгушетииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)НазраньПроисшествия
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