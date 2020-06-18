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В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 1 тысячи пациентов, в том числе 512 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:50
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
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РИА Новости
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353
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, в мире

В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

09:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи пациентов, в том числе 512 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 18.06.20. Всего на лечении: 1060, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1006, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 512, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 28. В ОРИТ: 157. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписались 118 человек, поступили - 103.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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