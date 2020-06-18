В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 18.06.20. Всего на лечении: 1060, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1006, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 512, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 28. В ОРИТ: 157. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.