https://ria.ru/20200618/1573101508.html
В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 1 тысячи пациентов, в том числе 512 человек с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:50
2020-06-18T09:50
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
москва
в мире
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_59008a02f1beab368dc3eb3321d2ed7d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, москва, в мире