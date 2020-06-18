Число умерших с коронавирусом в Пермском крае превысило сто человек

"За минувшие сутки умерли две инфицированные женщины 88 и 90 лет и 61-летний мужчина. Еще два пациента с COVID-19 скончались от сопутствующих заболеваний: умерла женщина 87 лет от черепно-мозговой травмы и мужчина 33 лет, у которого было тяжелое сопутствующие заболевание. Общее количество скончавшихся с COVID-19 составило 102 человека", — говорится в сообщении.