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Число умерших с коронавирусом в Пермском крае превысило сто человек
Еще пять пациентов, болевших коронавирусной инфекцией, скончались в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 превысило 100, сообщили региональные... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край

Число умерших с коронавирусом в Пермском крае превысило сто человек

09:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Еще пять пациентов, болевших коронавирусной инфекцией, скончались в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 превысило 100, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки умерли две инфицированные женщины 88 и 90 лет и 61-летний мужчина. Еще два пациента с COVID-19 скончались от сопутствующих заболеваний: умерла женщина 87 лет от черепно-мозговой травмы и мужчина 33 лет, у которого было тяжелое сопутствующие заболевание. Общее количество скончавшихся с COVID-19 составило 102 человека", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 2872 случая заражения COVID-19, выздоровели 1685 человек, 102 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский край
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