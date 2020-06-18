Число умерших с коронавирусом в Пермском крае превысило сто человек

ПЕРМЬ, 18 июн - РИА Новости. Еще пять пациентов, болевших коронавирусной инфекцией, скончались в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 превысило 100, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки умерли две инфицированные женщины 88 и 90 лет и 61-летний мужчина. Еще два пациента с COVID-19 скончались от сопутствующих заболеваний: умерла женщина 87 лет от черепно-мозговой травмы и мужчина 33 лет, у которого было тяжелое сопутствующие заболевание. Общее количество скончавшихся с COVID-19 составило 102 человека", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 2872 случая заражения COVID-19, выздоровели 1685 человек, 102 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,2 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.