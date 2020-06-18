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Иран намерен укреплять отношения с Сирией, несмотря на санкции США
Тегеран намерен укреплять отношения с Дамаском, несмотря на санкции США против Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:46
сирия
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353
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сирия, иран, сша, в мире

Иран намерен укреплять отношения с Сирией, несмотря на санкции США

09:46 18.06.2020
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© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять отношения с Дамаском, несмотря на санкции США против Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Как и прежде, мы продолжим экономическое сотрудничество со стойким народом и правительством Сирии и, несмотря на санкции, укрепим экономические отношения", - говорится в заявлении Мусави.
Он также назвал санкции экономическим терроризмом, отметив, что в условиях коронавируса они усилят страдания сирийцев, из-за чего являются негуманными.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
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