Иран намерен укреплять отношения с Сирией, несмотря на санкции США

ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Тегеран намерен укреплять отношения с Дамаском, несмотря на санкции США против Сирии, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Как и прежде, мы продолжим экономическое сотрудничество со стойким народом и правительством Сирии и, несмотря на санкции, укрепим экономические отношения", - говорится в заявлении Мусави.
Он также назвал санкции экономическим терроризмом, отметив, что в условиях коронавируса они усилят страдания сирийцев, из-за чего являются негуманными.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.