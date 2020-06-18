В Греции из-за коронавируса полностью изолировали поселение Эхинос

АФИНЫ, 18 июн – РИА Новости. Поселение Эхинос на северо-востоке Поселение Эхинос на северо-востоке Греции будет находится в полной изоляции семь дней из-за вспышки заболеваний новым коронавирусом , сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

Ночью в оперативном центре генсекретариата прошло совещание для оценки данных и анализа эпидемиологической ситуации последних дней в общине Эхинос в периферии Ксанти. С 11 июня в поселении отмечены 73 новых случая инфицирования, за последние три дня умерли четыре человека.

После консультаций с главным эпидемиологом профессором Сотириосом Циодрасом и группой эпидемиологов министерства здравоохранения, а также с губернатором Восточной Македонии и Фракии Христосом Метиосом введены протоколы первого этапа борьбы с пандемией, говорится в сообщении.

"Таким образом, для предотвращения распространения заболевания введен строгий карантин и ограничен выход из дома всем жителям Эхиноса", - сообщил генсекретариат.

Жителям поселения запрещено выходить из дома за исключением посещения продуктового магазина или аптеки. Въезд и выезд из поселения закрыт.

Ограничения будут действовать семь дней, до 6 утра 25 июня, когда будет принято решение об отмене или продлении ограничений.

В Греции в последние дни резко выросло число инфицированных COVID-19 – вместо 10-15 случаев за последние сутки были выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, умерли 187 человек.