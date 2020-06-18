https://ria.ru/20200618/1573101309.html
В Греции из-за коронавируса полностью изолировали поселение Эхинос
Поселение Эхинос на северо-востоке Греции будет находится в полной изоляции семь дней из-за вспышки заболеваний новым коронавирусом, сообщил генеральный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:45
2020-06-18T09:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
греция
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коронавирус covid-19, греция, в мире
АФИНЫ, 18 июн – РИА Новости.
Поселение Эхинос на северо-востоке Греции
будет находится в полной изоляции семь дней из-за вспышки заболеваний новым коронавирусом
, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
Ночью в оперативном центре генсекретариата прошло совещание для оценки данных и анализа эпидемиологической ситуации последних дней в общине Эхинос в периферии Ксанти. С 11 июня в поселении отмечены 73 новых случая инфицирования, за последние три дня умерли четыре человека.
После консультаций с главным эпидемиологом профессором Сотириосом Циодрасом и группой эпидемиологов министерства здравоохранения, а также с губернатором Восточной Македонии и Фракии Христосом Метиосом введены протоколы первого этапа борьбы с пандемией, говорится в сообщении.
"Таким образом, для предотвращения распространения заболевания введен строгий карантин и ограничен выход из дома всем жителям Эхиноса", - сообщил генсекретариат.
Жителям поселения запрещено выходить из дома за исключением посещения продуктового магазина или аптеки. Въезд и выезд из поселения закрыт.
Ограничения будут действовать семь дней, до 6 утра 25 июня, когда будет принято решение об отмене или продлении ограничений.
В Греции в последние дни резко выросло число инфицированных COVID-19 – вместо 10-15 случаев за последние сутки были выявлены 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране подтверждены 3203 случая COVID-19, умерли 187 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.