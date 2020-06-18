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В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:44
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
коронавирус covid-19
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

В Минздраве Украины призвали носить маски

09:44 18.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерМужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. В среду кабмин продлил адаптивный карантин в стране до 31 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Женщина в защитной маске на одной из улиц во Львове
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"Если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - цитирует Ляшко агентство "РБК-Украина".
По его мнению, возвращения жесткого карантина, наверное, не хочет никто: ни граждане, ни предприниматели, ни власть.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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