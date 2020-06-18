В парламенте Китая начали рассматривать проект по безопасности в Гонконге

Отмечается, что в представленном законопроекте обозначены четкие правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в специальном административном районе Гонконг четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.