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В парламенте Китая начали рассматривать проект по безопасности в Гонконге
Законопроект об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в четверг представлен на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:44
дональд трамп
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дональд трамп, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

В парламенте Китая начали рассматривать проект по безопасности в Гонконге

09:44 18.06.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Законопроект об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в четверг представлен на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что в представленном законопроекте обозначены четкие правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в специальном административном районе Гонконг четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В Вашингтоне считают, что законопроект направлен на ликвидацию высокой автономии Гонконга. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 07:30
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Помимо этого, в среду министры иностранных дел G7 приняли совместное заявление, в котором выразили серьезную озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите нацбезопасности Гонконга, обвинив Пекин в несоблюдении обязательств, и призвали его пересмотреть свое решение. Китай на это выразил решительный протест.
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Дональд ТрампВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
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