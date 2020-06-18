Ученые создадут в Самаре новый тип материалов для аэрокосмической техники

САМАРА, 18 июн — РИА Новости. Ученые из России, Франции и Японии в рамках исследования на базе Самарского университета разработают новый тип высокоэффективных материалов для аэрокосмической техники, которые смогут выдерживать значительные механические нагрузки и экстремальные перепады температур, сообщает в четверг пресс-служба вуза.

"Ученые из России, Франции и Японии проведут на базе Самарского университета имени Королева теоретические и экспериментальные исследования по созданию технологии производства новых высокоэффективных биметаллических материалов для аэрокосмической техники, которые смогут выдерживать значительные механические нагрузки и экстремальные перепады температур с разницей в несколько сотен градусов", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках гранта Российского научного фонда ученые из трех стран планируют экспериментально получить слоистый функциональный высокоградиентный материал, который будет обладать повышенным сопротивлением межслойному разрушению.

"Обычно биметаллические материалы производят способом прокатки — за счет большого давления происходит фактически сварка поверхностей металлов. Мы предлагаем новый метод — с использованием аддитивных технологий", — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета, академика РАН Федора Гречникова.

По информации пресс-службы, ученые предлагают наносить с помощью аддитивных технологий слои металлопорошковой композиции на подложки из листового проката, создавая при этом на поверхностях особый микро- и макрорельеф, который позволит практически на порядок увеличить площадь контакта соединяемых слоев и даже образовывать механические неразъемные соединения в виде микрозамков. Отмечается, что полученный в результате композиционный "пирог" планируется затем дополнительно обрабатывать давлением, например, прокатывать, чтобы получить высокопрочное соединение слоев металлов.