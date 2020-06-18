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Ученые создадут в Самаре новый тип материалов для аэрокосмической техники
Ученые из России, Франции и Японии в рамках исследования на базе Самарского университета разработают новый тип высокоэффективных материалов для аэрокосмической... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:46
риа наука
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самарский университет
университетская наука
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россия, самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента, франция, япония, технологии

Ученые создадут в Самаре новый тип материалов для аэрокосмической техники

09:46 18.06.2020
796
© Fotolia / Andrey ArmyagovСпутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
САМАРА, 18 июн — РИА Новости. Ученые из России, Франции и Японии в рамках исследования на базе Самарского университета разработают новый тип высокоэффективных материалов для аэрокосмической техники, которые смогут выдерживать значительные механические нагрузки и экстремальные перепады температур, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"Ученые из России, Франции и Японии проведут на базе Самарского университета имени Королева теоретические и экспериментальные исследования по созданию технологии производства новых высокоэффективных биметаллических материалов для аэрокосмической техники, которые смогут выдерживать значительные механические нагрузки и экстремальные перепады температур с разницей в несколько сотен градусов", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в рамках гранта Российского научного фонда ученые из трех стран планируют экспериментально получить слоистый функциональный высокоградиентный материал, который будет обладать повышенным сопротивлением межслойному разрушению.
"Обычно биметаллические материалы производят способом прокатки — за счет большого давления происходит фактически сварка поверхностей металлов. Мы предлагаем новый метод — с использованием аддитивных технологий", — цитирует пресс-служба заведующего кафедрой обработки металлов давлением Самарского университета, академика РАН Федора Гречникова.
По информации пресс-службы, ученые предлагают наносить с помощью аддитивных технологий слои металлопорошковой композиции на подложки из листового проката, создавая при этом на поверхностях особый микро- и макрорельеф, который позволит практически на порядок увеличить площадь контакта соединяемых слоев и даже образовывать механические неразъемные соединения в виде микрозамков. Отмечается, что полученный в результате композиционный "пирог" планируется затем дополнительно обрабатывать давлением, например, прокатывать, чтобы получить высокопрочное соединение слоев металлов.
"По итогам предполагается получить не только технологии, но и фундаментальные основы создания материала нового типа", — цитирует пресс-служба доцента кафедры обработки металлов давлением Ярослава Ерисова.
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РИА НаукаРоссияСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаФранцияЯпонияТехнологии
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