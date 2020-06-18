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В Находке начнут строить арендное жилье для врачей и судостроителей
Арендное жилье для молодых врачей, учителей и судостроителей в этом году начнут возводить в Находке Приморского края, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:42
находкинский судоремонтный завод
находка
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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находкинский судоремонтный завод, находка, приморский край, общество

В Находке начнут строить арендное жилье для врачей и судостроителей

09:42 18.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГород Находка в Приморском крае
Город Находка в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Арендное жилье для молодых врачей, учителей и судостроителей в этом году начнут возводить в Находке Приморского края, сообщает правительство региона.
Отмечается, что в этом городе остро стоит вопрос с кадрами в здравоохранении, также не хватает учителей, воспитателей, детских тренеров и специалистов судостроительной отрасли.
"Находка приняла решение участвовать в краевой программе строительства арендного жилья. Цена коммерческого найма таких квартир - в два раза ниже рыночной. При этом есть возможность компенсировать часть затрат за счет государства. Кроме того, через шесть месяцев аренды молодым людям предоставляется право выкупить это жилье в ипотеку по льготной ставке от 2% годовых… С 2020 года арендное жилье начнут строить в Находке", - говорится в сообщении.
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Реализацией этой программы в Приморье занимается Корпорация развития жилищного строительства. Она сдает квартиры "под ключ" - с внутренней чистовой отделкой.
Планируется, что возле домов построят детский сад, школу и спортивные объекты. Жилой комплекс для работников Находкинского судоремонтного завода будет построен на улице Дальней – на месте снесенных аварийных домов.
В ближайшие три года по программе "Арендное жилье" в Приморье предполагается сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья – это почти 2 тысячи квартир по льготным условиям для специалистов.
Кроме того, в регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем Приморского края" на 2020-2027 годы.
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Находкинский судоремонтный заводНаходкаПриморский крайОбщество
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