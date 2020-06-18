В Находке начнут строить арендное жилье для врачей и судостроителей

"Находка приняла решение участвовать в краевой программе строительства арендного жилья. Цена коммерческого найма таких квартир - в два раза ниже рыночной. При этом есть возможность компенсировать часть затрат за счет государства. Кроме того, через шесть месяцев аренды молодым людям предоставляется право выкупить это жилье в ипотеку по льготной ставке от 2% годовых… С 2020 года арендное жилье начнут строить в Находке", - говорится в сообщении.