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В Тамбовской области пятеро детей заболели COVID-19
Три девочки и два мальчика оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, тамбовская область, общество

В Тамбовской области пятеро детей заболели COVID-19

09:41 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Три девочки и два мальчика оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 64 случая коронавирусной инфекции.
"Из них: 17 мужчин, 42 женщины, 5 детей (девочки 5, 9, 13 лет, мальчики 12, 14 лет). Возраст взрослых - от 23 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4152, из них 1455 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2103 пациента, из которых 1024 выписаны из стационара, 1079 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.
На госпитализации в настоящее время находятся 499 человек, из них диагноз "пневмония" у 412 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4070 человек, из них с подтвержденным COVID - 1532.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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