В Тамбовской области пятеро детей заболели COVID-19

Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Три девочки и два мальчика оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Три девочки и два мальчика оказались среди 64 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 64 случая коронавирусной инфекции.

"Из них: 17 мужчин, 42 женщины, 5 детей (девочки 5, 9, 13 лет, мальчики 12, 14 лет). Возраст взрослых - от 23 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 64 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4152, из них 1455 - без клинических проявлений.

Выздоровели 2103 пациента, из которых 1024 выписаны из стационара, 1079 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

На госпитализации в настоящее время находятся 499 человек, из них диагноз "пневмония" у 412 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 4070 человек, из них с подтвержденным COVID - 1532.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.