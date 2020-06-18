Россияне в Туркмении смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

АШХАБАД, 18 июн - РИА Новости. Граждане России, находящиеся в Туркменистане, смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Ашхабаде и Туркменбаши, сообщает посольство России в Туркменистане.
"Для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Туркменистана будут образованы избирательные участки в городах Ашхабад и Туркменбаши, которые будут открыты 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00", - сообщается на сайте посольства.
Принять участие в голосовании смогут все граждане России, проживающие на территории Туркменистана, а также временно находящиеся в стране и достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для голосования они должны иметь на руках действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный), а при его отсутствии – свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о наличии гражданства России.
Избирательный участок в Ашхабаде будет располагаться по адресу проспект имени Сапармурата Туркменбаши, 11, а в Туркменбаши - ул. Махтумкули, 81 а.