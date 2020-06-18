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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Россияне в Туркмении смогут проголосовать по поправкам в Конституцию
Граждане России, находящиеся в Туркменистане, смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Ашхабаде и Туркменбаши, сообщает посольство России в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:41
голосование по поправкам в конституцию
россия
туркмения
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РИА Новости
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353
60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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россия, туркмения, ашхабад, ссср, в мире

Россияне в Туркмении смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

09:41 18.06.2020
934
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Издание Конституции с новыми поправками в продаже в Москве. Архивное фото
АШХАБАД, 18 июн - РИА Новости. Граждане России, находящиеся в Туркменистане, смогут 1 июля проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Ашхабаде и Туркменбаши, сообщает посольство России в Туркменистане.
"Для проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Туркменистана будут образованы избирательные участки в городах Ашхабад и Туркменбаши, которые будут открыты 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00", - сообщается на сайте посольства.
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Принять участие в голосовании смогут все граждане России, проживающие на территории Туркменистана, а также временно находящиеся в стране и достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для голосования они должны иметь на руках действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный), а при его отсутствии – свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию или паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о наличии гражданства России.
Избирательный участок в Ашхабаде будет располагаться по адресу проспект имени Сапармурата Туркменбаши, 11, а в Туркменбаши - ул. Махтумкули, 81 а.
420022
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияТуркменияАшхабадСССРВ мире
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