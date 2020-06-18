Россияне в Туркмении смогут проголосовать по поправкам в Конституцию

Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в посольстве

Россияне в Абхазии смогут проголосовать по поправкам в посольстве

Избирательный участок в Ашхабаде будет располагаться по адресу проспект имени Сапармурата Туркменбаши, 11, а в Туркменбаши - ул. Махтумкули, 81 а.