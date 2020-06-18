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Генпрокурор рассказал об успехах борьбы с коррупцией
Генпрокуратура и ФСБ лучше всех в России борются с коррупцией, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова со ссылкой на данные опроса населения и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:38
игорь краснов
вциом
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь краснов, вциом, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Генпрокурор рассказал об успехах борьбы с коррупцией

09:38 18.06.2020
387
© РИА Новости / Сергей ГунеевГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Генпрокуратура и ФСБ лучше всех в России борются с коррупцией, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова со ссылкой на данные опроса населения и предпринимателей.
Отмечается, что в прошлом году Генпрокуратура вместе с правоохранительными органами, Росстатом, ВЦИОМ, Фондом "Общественное мнение" провела социологический опрос об оценке населением и предпринимателями эффективности антикоррупционных мер, в котором приняли участие более 38 тысяч респондентов.
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"Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре РФ, меньше всего – МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий)", - сообщается в докладе (имеется в распоряжении РИА Новости).
В докладе не указывается, какой процент респондентов высказался о доверии ФСБ и Генпрокуратуре в этом вопросе.
Большинство опрошенных (почти 87%) заявили, что одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% из них полагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер.
Более половины опрошенных отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а 80% готовы отказаться от дарения и получения подарков для борьбы с коррупцией.
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Игорь КрасновВЦИОМГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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