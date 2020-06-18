https://ria.ru/20200618/1573100924.html
Генпрокурор рассказал об успехах борьбы с коррупцией
Генпрокуратура и ФСБ лучше всех в России борются с коррупцией, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова со ссылкой на данные опроса населения и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:38
2020-06-18T09:38
игорь краснов
вциом
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, вциом, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Генпрокуратура
и ФСБ
лучше всех в России борются с коррупцией, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова
со ссылкой на данные опроса населения и предпринимателей.
Отмечается, что в прошлом году Генпрокуратура вместе с правоохранительными органами, Росстатом
, ВЦИОМ
, Фондом "Общественное мнение"
провела социологический опрос об оценке населением и предпринимателями эффективности антикоррупционных мер, в котором приняли участие более 38 тысяч респондентов.
"Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре РФ, меньше всего – МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий)", - сообщается в докладе (имеется в распоряжении РИА Новости).
В докладе не указывается, какой процент респондентов высказался о доверии ФСБ и Генпрокуратуре в этом вопросе.
Большинство опрошенных (почти 87%) заявили, что одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% из них полагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер.
Более половины опрошенных отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а 80% готовы отказаться от дарения и получения подарков для борьбы с коррупцией.