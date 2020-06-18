Генпрокурор рассказал об успехах борьбы с коррупцией

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Генпрокуратура и ФСБ лучше всех в России борются с коррупцией, говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова со ссылкой на данные опроса населения и предпринимателей.

ВЦИОМ, Отмечается, что в прошлом году Генпрокуратура вместе с правоохранительными органами, Росстатом Фондом "Общественное мнение" провела социологический опрос об оценке населением и предпринимателями эффективности антикоррупционных мер, в котором приняли участие более 38 тысяч респондентов.

"Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре РФ, меньше всего – МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий)", - сообщается в докладе (имеется в распоряжении РИА Новости).

В докладе не указывается, какой процент респондентов высказался о доверии ФСБ и Генпрокуратуре в этом вопросе.

Большинство опрошенных (почти 87%) заявили, что одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% из них полагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер.