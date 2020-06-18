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Распространение нового коронавируса
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Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье превысило тысячу за сутки
Число выздоровевших от коронавируса в Московской области впервые превысило тысячу за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1400x0_80_0_0_e9ccf3f971528cc584b4a10c06ec5d30.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)

Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье превысило тысячу за сутки

09:38 18.06.2020
199
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Московской области впервые превысило тысячу за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В Московской области ещё 1036 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
В предыдущие четыре дня эта цифра составляла 979, 918, 849 и 839.
Всего в регионе от коронавируса врачи вылечили 20 355 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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