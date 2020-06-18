https://ria.ru/20200618/1573100638.html
Число выздоровевших от COVID-19 в Подмосковье превысило тысячу за сутки
Число выздоровевших от коронавируса в Московской области впервые превысило тысячу за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:38
2020-06-18T09:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)