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В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР
Продление санкций США в отношении КНДР означает "явный" провал американской стратегии на Корейском полуострове, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
алексей кондратьев, ким чен ын, дональд трамп, олег морозов, кндр (северная корея), сша, в мире

В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР

09:29 18.06.2020 (обновлено: 12:33 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продление санкций США в отношении КНДР означает "явный" провал американской стратегии на Корейском полуострове, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи, говорится в тексте уведомления за подписью Трампа, распространенного в среду Белым домом.
"Трамп вынужден сегодня как-то оправдать явный провал своей стратегии на Корейском полуострове. Северная Корея даёт понять, что без надёжных международных гарантий она не откажется от совершенствования своего военного потенциала. Это крайне опасно. Но американская стратегия не работает на уменьшение этой опасности", - сказал Морозов.
Он подчеркнул, что пока Вашингтон расписывается в своём бессилии в решении проблем Корейского полуострова.
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"Начиналось все с авианосцев и угроз. Потом была фаза политических объятий с Ким Чен Ином, которого пытались пробудить отказаться от ядерной программы. Все это объявлялось успехом американской внешней политики. Но закончилось тем же, с чего началось. Северная Корея американцам не поверила и от своей политики, включающей и ядерную программу, не отказалась", - отметил сенатор.
Поэтому, констатировал он, и обозначено продление режима "национальной чрезвычайной ситуации". "Но надо помнить, что этот режим пока не побудил КНДР к встречным действиям", - подчеркнул Морозов.
По словам сенатора Алексея Кондратьева, это нескончаемый процесс из-за неприемлемых условий для обеих сторон.
"Для Трампа - задача сохранять политическое лицо - Северная Корея объявлена противником США в доктринальных документах. Для Ким Чен Ына - наличие ядерного оружия - гарант суверенитета и безопасности Кореи", - сказал Кондратьев РИА Новости.
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Алексей КондратьевКим Чен ЫнДональд ТрампОлег МорозовКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
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