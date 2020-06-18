В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Продление санкций США в отношении Продление санкций США в отношении КНДР означает "явный" провал американской стратегии на Корейском полуострове, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов

Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи, говорится в тексте уведомления за подписью Трампа, распространенного в среду Белым домом.

"Трамп вынужден сегодня как-то оправдать явный провал своей стратегии на Корейском полуострове. Северная Корея даёт понять, что без надёжных международных гарантий она не откажется от совершенствования своего военного потенциала. Это крайне опасно. Но американская стратегия не работает на уменьшение этой опасности", - сказал Морозов.

Он подчеркнул, что пока Вашингтон расписывается в своём бессилии в решении проблем Корейского полуострова.

"Начиналось все с авианосцев и угроз. Потом была фаза политических объятий с Ким Чен Ином, которого пытались пробудить отказаться от ядерной программы. Все это объявлялось успехом американской внешней политики. Но закончилось тем же, с чего началось. Северная Корея американцам не поверила и от своей политики, включающей и ядерную программу, не отказалась", - отметил сенатор.

Поэтому, констатировал он, и обозначено продление режима "национальной чрезвычайной ситуации". "Но надо помнить, что этот режим пока не побудил КНДР к встречным действиям", - подчеркнул Морозов.

По словам сенатора Алексея Кондратьева , это нескончаемый процесс из-за неприемлемых условий для обеих сторон.